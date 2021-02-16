Призовой фонд конкурса – 500 тысяч
Ресурсный центр поддержки добровольчества молодёжного центра «Искра» Забайкальского края 16 февраля запустил конкурс на лучший волонтерский отряд Читы «Добрая команда 2021» с призовым фондом в 500 тысяч рублей. Сейчас объявлен прием заявок. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Сегодня мы открыли заявочный этап конкурса. Это совершенно бесплатная возможность для волонтёров прокачать свои навыки, получить новые знания, научиться заявлять о себе и освещать свою деятельность. Такой конкурс проходит в нашем крае впервые, мы надеемся, что зададим тренд и другим регионам», — рассказала организатор конкурса Ксения Венславович.
В конкурсе могут участвовать любые волонтёрские отряды: школьные, команды вузов и ссузов, государственных и коммерческих организаций. Возраст участников — от 14 лет.
В программе конкурса: этап самопрезентации команд с помощью видеороликов, школа для командного состава — обучающие семинары от ведущих специалистов в области добровольчества, социального проектирования и пиара региона, конкурс волонтёрских проектов, чемпионат кейсов — идей для проектов, конкурс на лучшее видео об итогах года работы отряда, месяц добра — организация добрых дел в городе.
Финал конкурса пройдёт в Международный день добровольца 5 декабря 2021 года.
«В течение программы участники смогут заработать валюту — доброкоины, которые в конце потратят на классные призы: брендированную одежду, аксессуары и сувениры, электронику. А также мы приготовили подарки победителям. Это сертификаты на фотосессию, создание корпоративной формы, услуги видеографа и, конечно, командную поездку в лагерь «Парус» на семинар», — добавила организатор конкурса.
Конкурс на лучший волонтёрский отряд стартовал в Чите
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