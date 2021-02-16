Иркутяне выбирают лучший туристический сувенир

Голосование проходит в социальной сети



В декабре 2020 года Информационно-туристская служба Иркутска объявила первый конкурс сувенирной продукции. Заявки на участие в нём подали 28 мастеров, которые производят сувениры с символикой Иркутска. Они представили более 50 работ по семи номинациям: «Деловой туристический сувенир», «Городской универсальный сувенир», «Сувенир-одежда», «Сувенир-игрушка», «Упаковка сувенира», «Гастрономический сувенир», «Идея сувенира».



В январе 2021 года экспертная комиссия отобрала лучшие работы и выставила их на онлайн-голосование в сообщество «Типичный Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».



– Конкурс иркутских сувениров мы решили провести, чтобы в преддверии сезона понять, как наш город видят мастера, что они могут предложить туристам. Довольно много работ мы получили на байкальскую тематику – нерпы, омуль, очертания озера. Однако приятно было видеть и работы с городскими церквями, Бабром, деревянными ставнями. Были предложены и нестандартные решения, например, комиксы с местными супергероями, футуристичные картины Иркутска, подушки в виде позы, леденцы с фотографиями города. Мы надеемся, что этот конкурс станет ежегодным, и с каждым разом мы будем получать всё более интересные работы от разных городских мастеров, – рассказал директор Информационно-туристской службы Иркутска Рустам Салимов.



Голосование среди иркутян продлится до 28 февраля.

