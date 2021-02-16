Житель Бурятии украл пилы у знакомого

Молодой человек воспользовался отсутствием хозяина дома



В Бурятии задержан 21-летний житель садоводческого товарищества в Заиграевском районе Бурятии. Молодой человек подозревается в квартирной краже.



Заявление о краже имущества поступило в полицию от 50-летнего жителя СНТ района. Мужчина рассказал правоохранителям, что днём 28 января на несколько часов отлучился из дома. Вернувшись, не обнаружил в жилище двух бензопил стоимостью 30 тысяч рублей.



Следствием установлено, что подозреваемый знаком с хозяином жилища и ранее помогал ему по хозяйству.



Придя в очередной раз к хозяину жилища, молодой человек не застал его дома. Он взломал замок и проник в дом, откуда стащил две бензопилы.



Похищенное он сдал в скупку, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и продукты. Бензопилы изъяты полицейскими и возвращены владельцу.



Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

