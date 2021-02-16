В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошли масштабные тренировки с подразделениями антитеррора ВВО по отражению условных террористических атак на стратегически важные объекты военного гарнизона.
По замыслу тренировок условные террористы, используя малые вертолёты частных перевозчиков, совершили заброску нескольких диверсионных групп в охраняемые районы с военными складами горюче-смазочных материалов. «Террористы» пытались прорваться на территорию складов и заминировать подходы к топливным резервуарам, а также вывести из строя стационарные системы и каналы связи.
Условный противник был остановлен на подходе силами боевого охранения и занял оборону в подсобных помещениях. По тревоге были подняты подразделения антитеррора, которые оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода «диверсантов» и огнём из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 и реактивных огнемётов РПО-А уничтожили условного противника.
С целью подавления средств связи «террористов» и нейтрализации взрывчатых веществ, оснащённых дистанционно-управляемыми радиовзрывателями, в районах блокирования были развёрнуты специальные станции подразделений радиоэлектронной борьбы.
К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники и вооружения. Подобные комплексные проверки носят плановый характер и проводятся на территории всех воинских частей объединения ВВО, сообщает пресс-служба округа.
В Бурятии «террористы» пытались взорвать военные склады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг
У спортсменов 2 «золота» и 6 бронзовых наград
В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора
Социально значимыми авиаперевозками займётся единая дальневосточная авиакомпания
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
Будет проанализировано исполнение чиновниками своих обязанностей
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов