В Бурятии «террористы» пытались взорвать военные склады

В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошли масштабные тренировки с подразделениями антитеррора ВВО по отражению условных террористических атак на стратегически важные объекты военного гарнизона.



По замыслу тренировок условные террористы, используя малые вертолёты частных перевозчиков, совершили заброску нескольких диверсионных групп в охраняемые районы с военными складами горюче-смазочных материалов. «Террористы» пытались прорваться на территорию складов и заминировать подходы к топливным резервуарам, а также вывести из строя стационарные системы и каналы связи.



Условный противник был остановлен на подходе силами боевого охранения и занял оборону в подсобных помещениях. По тревоге были подняты подразделения антитеррора, которые оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода «диверсантов» и огнём из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 и реактивных огнемётов РПО-А уничтожили условного противника.



С целью подавления средств связи «террористов» и нейтрализации взрывчатых веществ, оснащённых дистанционно-управляемыми радиовзрывателями, в районах блокирования были развёрнуты специальные станции подразделений радиоэлектронной борьбы.



К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники и вооружения. Подобные комплексные проверки носят плановый характер и проводятся на территории всех воинских частей объединения ВВО, сообщает пресс-служба округа.

