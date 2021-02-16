 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

В Бурятии «террористы» пытались взорвать военные склады

В Бурятии «террористы» пытались взорвать военные склады
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, прошли масштабные тренировки с подразделениями антитеррора ВВО по отражению условных террористических атак на стратегически важные объекты военного гарнизона.

По замыслу тренировок условные террористы, используя малые вертолёты частных перевозчиков, совершили заброску нескольких диверсионных групп в охраняемые районы с военными складами горюче-смазочных материалов. «Террористы» пытались прорваться на территорию складов и заминировать подходы к топливным резервуарам, а также вывести из строя стационарные системы и каналы связи.

Условный противник был остановлен на подходе силами боевого охранения и занял оборону в подсобных помещениях. По тревоге были подняты подразделения антитеррора, которые оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода «диверсантов» и огнём из стрелкового оружия, гранатомётов РПГ-7 и реактивных огнемётов РПО-А уничтожили условного противника.

С целью подавления средств связи «террористов» и нейтрализации взрывчатых веществ, оснащённых дистанционно-управляемыми радиовзрывателями, в районах блокирования были развёрнуты специальные станции подразделений радиоэлектронной борьбы.

К тренировке привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники и вооружения. Подобные комплексные проверки носят плановый характер и проводятся на территории всех воинских частей объединения ВВО, сообщает пресс-служба округа.
Бурятия ВВО военные учения антитеррористические учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу
Забайкалка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу
Общество, 16.02.2021
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг
Вольники Иркутской области взяли 8 медалей первенства СФО
Вольники Иркутской области взяли 8 медалей первенства СФО
Общество, 16.02.2021
У спортсменов 2 «золота» и 6 бронзовых наград
В Бурятии «террористы» пытались взорвать военные склады
В Бурятии «террористы» пытались взорвать военные склады
Общество, 16.02.2021
В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора
В Забайкалье собираются запустить 34 воздушных маршрута
В Забайкалье собираются запустить 34 воздушных маршрута
Общество, 16.02.2021
Социально значимыми авиаперевозками займётся единая дальневосточная авиакомпания
В Японии нашли шлем монгольских завоевателей
В Японии нашли шлем монгольских завоевателей
Общество, 16.02.2021
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
В Улан-Удэ руководитель завода получил «условку» за сокрытие средств
В Улан-Удэ руководитель завода получил «условку» за сокрытие средств
Общество, 16.02.2021
Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам
Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Общество, 16.02.2021
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
В Бурятии следователи начали проверку по информации о свалках
В Бурятии следователи начали проверку по информации о свалках
Общество, 16.02.2021
Будет проанализировано исполнение чиновниками своих обязанностей
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
Общество, 16.02.2021
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
Общество, 16.02.2021
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Общество, 16.02.2021
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Общество, 16.02.2021
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 16.02.2021
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год
На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год
Общество, 16.02.2021
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
Общество, 16.02.2021
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^