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В Улан-Удэ появится двухметровый памятник книге

В Улан-Удэ появится двухметровый памятник книге
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
В обложку будет вмонтировано круглое сферическое зеркало

В Улан-Удэ определили победителя конкурса проектов памятника, который будет установлен на входной группе школы по улице Автотранспортная, сообщает администрация Советского района Улан-Удэ.

В столице Бурятии продолжается масштабное строительство школы на 1275 человек по улице Автотранспортная в рамках нацпроекта «Образование». Объект планируют сдать 1 декабря 2021 года. Входную группу новой школы украсит памятник, проект которого был отобран в ходе конкурса. В финальном этапе были представлены три проекта, разработанные бурятскими скульпторами. Победителем стал Юрий Эрдынеев, член Союза художников России.

По задумке скульптора, композиция будет представлять собой двухметровую книгу. В обложку будет вмонтировано круглое сферическое зеркало диаметром 1 м из листовой нержавеющей стали, отполированное с двух сторон. Сама обложка книги будет выполнена из листовой стали и покрыта искусственной ржавчиной, что символизирует старинную книгу – как нетленный образ знаний. С наружной стороны обложки будет вогнутая сторона зеркала и в нём человек будет видеть только своё перевёрнутое отражение. С внутренней стороны обложки выпуклая зона зеркала будет отражать «правильный», «панорамный» окружающий пейзаж, увеличивая обзор. Это символизирует расширение мировоззрения и возможности человека.

Страницы будут выполнены из нержавеющей листовой стали. На матовой поверхности будут напечатаны афоризмы о книгах, такие как: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» Д. Дидро и т. д.


образование памятники
 
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