Возбуждено уголовное дело
11 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что подъехала на машине к торговому центру. Отойдя на несколько метров от транспортного средства, она обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью более 80 тысяч рублей.
Поняв, что уронила его возле автомобиля, она вернулась. В это время проходивший мимо авто мужчина поднял сотовый телефон. Женщина крикнула ему, чтобы он остановился и вернул украденное, однако преступник скрылся.
Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого.
На допросе мужчина рассказал дознавателю, что слышал крики женщины, однако решил забрать дорогостоящий гаджет себе.
Гаджет изъяли у подозреваемого и вернули владелице.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов и наркопреступления.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл дорогой телефон на глазах у владелицы
Общество, Фото:
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