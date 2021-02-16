Улан-удэнец украл дорогой телефон на глазах у владелицы

Возбуждено уголовное дело



11 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что подъехала на машине к торговому центру. Отойдя на несколько метров от транспортного средства, она обнаружила пропажу сотового телефона стоимостью более 80 тысяч рублей.



Поняв, что уронила его возле автомобиля, она вернулась. В это время проходивший мимо авто мужчина поднял сотовый телефон. Женщина крикнула ему, чтобы он остановился и вернул украденное, однако преступник скрылся.



Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого.



На допросе мужчина рассказал дознавателю, что слышал крики женщины, однако решил забрать дорогостоящий гаджет себе.



Гаджет изъяли у подозреваемого и вернули владелице.



Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов и наркопреступления.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

