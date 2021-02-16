В Японии нашли шлем монгольских завоевателей

Общество, Фото: Asahi Shimbun

Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая



В мавзолее храма Китано Тэнмагу в Киото найден железный шлем монгольского воина 13 века. По информации японской газеты Asahi Shimbun, конусообразный шлем высотой 22 сантиметра, диаметром 23 сантиметра и весом около двух килограммов датируется 1271-1368 годами или периоду вторжения в Японию империи Юань, основанной внуком Чингисхана Хубилаем.



Эта часть доспеха была выставлена на обозрение в зале сокровищницы храма Китано Тэнмагу до 14 марта. Пока не установлена точная дата происхождения этого шлема.



Согласно историческим источникам, монголы предприняли в 1274 и 1281 годах два широкомасштабных вторжения на японские острова. Они впервые проводили подобную военно-морскую операцию, однако попытки завоевать Японию провалились из-за сильных тайфунов, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

