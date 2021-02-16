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Бурятская певица выпустила клип в честь родного села

Бурятская певица выпустила клип в честь родного села
Общество,  Фото:скриншот
Видеоработа была презентована в первый день Белого месяца

Бурятская певица Дулма Сунрапова выпустила клип на песню о её родном селе «Мүнхэ нютаг - Согто-Хангил». Музыкальный ролик был презентован 12 февраля, в первый день Белого месяца, на музыкальном вечере в посёлке Агинское в Забайкальском крае.

- Я давно держала в голове идею написать песню о своей малой родине - о селе Цокто-Хангил, где я родилась и выросла. Мне очень повезло воплотить эту идею в реальность, когда в моем родном селе объявили 2-й конкурс на создание песни о родном улусе среди авторов Агинского Бурятского округа. А первый конкурс прошёл аж в далёком 1968 году! Он был объявлен в газете «Комсомольская правда», и песни были высланы со всего Советского Союза! В итоге собралось более 250 песен о нашем селе! Тогда победила песня композитора Базыра Цырендашиева на стихи Даши Дамбаева «Согто-Хангил», и спустя 50 лет на втором окружном конкурсе песен о родном улусе победителем стала моя песня на стихи Цымжидмы Цырендашиевой «Мүнхэ нютаг - Согто-Хангил», - пишет певица в социальной сети.

Артистка добавила, что, возвращаясь к себе домой, она вспоминает своё счастливое детство.

- Каждый раз, возвращаясь к себе домой, к маме, я вспоминаю своё беззаботное детство, как мы с братом Булатом вместе росли... Так его не хватает сейчас... Уверена, что он смотрит с небес и защищает свою семью. В этом клипе меня в детстве сыграла моя доченька Диана, а моего брата - его старший сын Зорикто, - отметила Дулма Сунрапова.

В клипе показаны природные красоты родного края артистки. 

клип певица
 
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