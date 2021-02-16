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В Улан-Удэ в СИЗО прошёл конкурс снежных бууз

В Улан-Удэ в СИЗО прошёл конкурс снежных бууз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также осуждённые послушали стихотворение «Когда надкусываешь буузу»

В следственном изоляторе №1 Улан-Удэ в честь празднования Белого месяца, осуждённые отряда хозяйственного обслуживания участвовали в конкурсе «Снежные буузы».

Участники конкурса не только слепили из снега фигуры традиционного бурятского блюда, но и оригинально их украсили, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В завершении мероприятия осуждённым рассказали интересные факты о буузах и выразительно прочитать вслух стихотворение Константина Соболева «Когда надкусываешь буузу».
УФСИН Сагаалган
 
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