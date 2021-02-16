В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ

Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра



После продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран культурной сферы Бурятии, заслуженный работник культуры республики Владимир Андреевич Каличкин.



Владимир Андреевич работал в муниципальном концертном духовом оркестре Улан-Удэ в должности артиста, исполняющего партии на альте, с 1993 года. В 2009 году он стал главным дирижёром и художественным руководителем коллектива. Под его управлением духовой оркестр участвовал в городских и районных мероприятиях, в социальных проектах ведомств Бурятии и Улан-Удэ.



В комитете по культуре городской администрации принесли искренние соболезнования всем родным и близким по поводу безвременной кончины Владимира Андреевича.

- Светлая память нашему дорогому коллеге, человеку высокой культуры и талантливому дирижёру, - сообщает пресс-служба комитета.

