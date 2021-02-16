Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
После продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран культурной сферы Бурятии, заслуженный работник культуры республики Владимир Андреевич Каличкин.
Владимир Андреевич работал в муниципальном концертном духовом оркестре Улан-Удэ в должности артиста, исполняющего партии на альте, с 1993 года. В 2009 году он стал главным дирижёром и художественным руководителем коллектива. Под его управлением духовой оркестр участвовал в городских и районных мероприятиях, в социальных проектах ведомств Бурятии и Улан-Удэ.
В комитете по культуре городской администрации принесли искренние соболезнования всем родным и близким по поводу безвременной кончины Владимира Андреевича.
- Светлая память нашему дорогому коллеге, человеку высокой культуры и талантливому дирижёру, - сообщает пресс-служба комитета.
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
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