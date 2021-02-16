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В Бурятии школьница шьёт эко-сумки и плетёт авоськи

В Бурятии школьница шьёт эко-сумки и плетёт авоськи
Общество,  Фото:РАЛХ
Старшеклассница провела открытые уроки «Наши леса без пластика»

В Буйской школе Бичурского района Бурятии реализуется экологический проект для сохранения природы.

Ученица 10 класса и участник школьного лесничества «Юный лесовод» в будущем мечтает стать экологом и защищать природу. Но уже сейчас школьница вносит свой небольшой вклад в защиту природы и привлекает к этому сверстников и учащихся младших классов.

- Вместе с нашим руководителем школьного лесничества мы изучили вред пластика на окружающую среду. Меня тронуло, что люди, не задумываются, насколько огромный вред могут принести обычные пластиковые пакеты. Мы разработали проект, чтобы снизить ущерб, который наносится природе – решили шить эко-сумки, - рассказывает Даша.

Школьница с детства занимается шитьём.

- Я люблю шить. Ещё в детстве вместе с подружками мы шили платья для кукол, а сейчас шьём эко-сумки, плетём авоськи. Такие сумки хороши тем, что ткани, в отличие от пластика, не наносят вред экологии, и использовать их можно гораздо дольше, - признаётся старшеклассница.

Сейчас проект только на начальной стадии. Вместе с сотрудниками Буйского лесхоза и лесничества школьница провела открытые уроки «Наши леса без пластика». Среди учащихся школы они провели конкурс на лучший дизайн эко-сумки, и выбрали самые оригинальные идеи, которые станут основой оформления.

- Привлечение детей к таким мероприятиям – очень важный этап. Именно так прививается экологическая культура, ребятишки более ответственно относятся к природе и окружающей среде, а для нас это самое главное, - рассказали сотрудники Буйского лесхоза и лесничества.

Лесники поддержали проект и оказали помощь в покупке материалов для шитья сумок. В планах у школьницы – снабдить такими сумками жителей своего села.

- Мы пока попробуем в своём селе реализовать проект, затем проведём анкетирование, и если жителям понравится, и они поддержат нас, то будем расширять географию, - рассказала руководитель школьного лесничества «Юный лесовод» Надежда Бурцева.

Школьница уверена, что её проект станет отправной точкой для осознанного потребления пластика, а соответственно и вред окружающей среде уменьшится в разы, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
РАЛХ экология
 
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