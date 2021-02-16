Строительство объекта ещё не началось
В Улан-Удэ здание Верховного суда Бурятии появится рядом с лукодромом. Об этом стало известно во время осмотра нового спортивного объекта зампредом правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгением Луковниковым, министром строительства и модернизации ЖКК республики Николаем Рузавиным, министром спорта и молодёжной политики Вячеславом Дамдинцуруновым.
- Благоустройство мы закончим, естественно, в сезон. Но почему мы приостановились? Потому что рядом ещё один важный объект у нас будет, это здание Верховного суда Бурятии. Когда мы полностью сформируем, закончится проект этого здания, когда проект планировки территории уляжется, мы ещё раз посмотрим заезды на эту территорию, парковки, ограждение. Здесь должно быть всё красиво, - объяснил Евгений Луковников.
Сейчас лукодром построен, официальное открытие объекта состоится через несколько дней.
Новое здание Верховного суда Бурятии будет соседствовать с лукодромом
Общество, Фото:
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