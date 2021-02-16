Байкальский рождественский фестиваль впервые прошёл в Новосибирске







12 февраля в филармонии также выступила рок-группа из Улан-Удэ «Сезон Dождей». Музыканты исполнили авторские песни в сопровождении камерного оркестра под управлением Ильи Дербилова.



В социальной сети впечатлениями от концертов поделилась художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.



- Сегодня мы переживаем не самые лучшие времена – нет собственной площадки (здание закрылось на ремонт), у нас нет оркестра, о котором мы давно мечтаем, плюс ещё ограничения, связанные с пандемией. Но несмотря ни на что, Бурятская филармония работает, делает концерты, фестивали и проекты, даже за пределами Бурятии, которые знакомят публику с музыкальным искусством нашего региона. Я очень гордилась нашими артистами, которые пели вместе с оркестрами Новосибирская филармония. Когда первой на сцену вышла Дашима Соктоева, у меня слёзы от эмоций навернулись. Прекрасная Ольга Жигмитова, великолепный Чингис Раднаев и группа «Сезон Dождей» - все выступили превосходно! Как было приятно слышать восхищения коллег и долгие овации зрителей. Отличные отзывы об оркестровых аранжировках, которые сделала Анастасия Дружинина. Спасибо вам, дорогие, за ваш талант и мастерство, - поблагодарила она.







В этом году проект Бурятской филармонии - Байкальский рождественский фестиваль - совершил путешествие в Новосибирск. 10 февраля в Новосибирской филармонии выступили заслуженная артистка Бурятии, солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Жигмитова, солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева и звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев.Артисты исполнили композиции Елены Спас, Виктора Усовича, Александра Матвеева, бурятские песни, русские романсы в сопровождении Русского академического оркестра под управлением Олега Огнева. Как отметила Ольга Жигмитова, они привезли в сибирскую столицу разнообразную программу.- У нас сложился такой тандем - это Дашима Соктоева, певица народного жанра, поёт самые известные национальные бурятские песни, у Дашимы необыкновенной красоты тембр, и именно это очень трогает сердца зрителей. Чингис Раднаев поёт народным голосом, он великолепно владеет несколькими жанрами: исполняет эстрадные песни и классику, знает несколько арий из оперетт, романсы, он всё время изучает и приобретает для себя новое и не останавливается на достигнутом, прекрасно интонирует, - рассказала оперная певица из Бурятии Ольга Жигмитова.На концерте прозвучала не часто исполняемая в Бурятии песня «Ярууна» (Еравна) на музыку Сергея Манжигеева.- Эта песня впервые была исполнена с оркестром, и это было здорово. Публика хорошо принимала и песни современных авторов, которые я неоднократно исполняла ранее: «Служба в храме», «Песня сердца - Россия» на музыку Елены Спас, стихи Александра Матвеева и великолепную «Оду Байкалу» на музыку Виктора Усовича. С большой радостью в дуэте с Чингисом мы спели добрую песню о любви Фрадкина и Доризо «На тот большак». И в целом вся программа была настроена только на то, чтоб наполнить душу зрителя светлой радостью. Нам очень радостно, что с нами был маэстро Огнев, из-за пандемии мы целый год не сотрудничали, а для нас артистов такие временные расстояния нежелательны, - добавила Ольга Жигмитова.