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На ТНТ высмеяли школу в Иркутской области

На ТНТ высмеяли школу в Иркутской области
Общество,  Фото:screenshot
Азамат Мусагалиев попросил построить новую школу

В шоу телеканала ТНТ «Однажды в России» (16+) высмеяли школу в городе Усть-Кут Иркутской области. Ведущий передачи Азамат Мусагалиев рассказал о школе в рамках рубрики «Мы меняем Россию». По его словам, зрители отправили на передачу снимки этой школы.

- Нет, это не просто ехал грузовик со стройматериалами, его трухануло на кочке, из него выпали доски и получился вот дом. Нет, это не то. Это, на секундочку, общеобразовательная школа №7 города Усть-Кута Иркутской области, - сказал ведущий.

Он отметил, что по словам местных жителей, более 15 лет обещают отремонтировать эту школу. На это у ведущего нашлись интересные аргументы.

- А что тут ремонтировать, друзья? Это деревянная эко-школа. Какую вы ещё хотите? Пластиковую, чтобы она почву отравляла? Так и переживать вообще не о чем – волки давно не ходят и не дуют на деревянные дома, так что ничего не случится, - пошутил Азамат Мусагалиев.

Также он пошутил, что в соседних сёлах есть каменная и соломенная школы, но последнюю «зимой от голода съели лошади». В письме люди написали, что в этой школе периодически дети проваливаются в пол. По мнению ведущего, это удобно.

- Я считаю, что это удобно. Сидишь на математике, скучно, подпрыгнул, провалился и ты на физкультуре. Всё для детей, - продолжил юморить ведущий.

Он поинтересовался, чем занимается учитель труда в этой школе. Ведущий пошутил, что преподаватель и «два-тир крепких мальчика» давно могли бы построить новую школу.

- Ну а если говорить серьёзно, то совсем непонятно, зачем мы периодически запад пугаем новыми ракетами. Можно просто показать эту школу и всё. Страшно до жути. Раз мы так со своими детьми поступаем, то что мы сделаем со своими врагами?! – пошутил Азамат Мусагалиев.

В заключении, оставив шутки, он сказал, что школа нуждается в полном сносе и перестройке заново. «И чем быстрее, тем лучше», отметил Азамат Мусагалиев.

- Мы обращаемся к ответственным за эту школу людям. Друзья, помогите! – сказал ведущий.



Шоу «Однажды в России» рассказывает о российских реалиях, получается остро, реалистично и очень смешно.
телешоу Иркутская область
 
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