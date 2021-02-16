В Улан-Удэ откроется выставка «Мир гобелена Бурятии»

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

В экспозиции будут представлены как изделия мастеров, так и дипломные работы студентов



С 19 февраля в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Мир гобелена Бурятии». Экспозиция в художественном музее имени Ц.С. Сампилова расскажет о развитии гобелена, как о цельном явлении в области декоративно-прикладного искусства, отражающем национальный колорит региона.



- Искусство гобелена обрело на бурятской земле самобытное звучание с появления первых произведений в 1970-х годах. Широкий диапазон тем и сюжетов включает яркие национальные образы, воспевающие красоты Бурятии… Следует подчеркнуть освоение бурятскими гобеленщицами ткачества из натурального конского и сарлычьего волоса и создание самобытных произведений, наделённых природной цветовой палитрой, ощущением тепла и плотности текстуры, - сообщает пресс-служба национального музея республики.



Произведения гобеленного искусства, представленные на выставке, несут индивидуальный авторский почерк и в тоже время объединены идеей национального колорита в искусстве. В экспозицию включены произведения из фондов нацмузея РБ, мастерских союза художников Бурятии, фондов Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов, а также авторских коллекций Тамары Тиминой, Солбона Ринчинова, Светланы Ринчиновой, Аллы Цыбиковой, Баярмы Дамбиевой, Татьяны Дашиевой, Риммы Доржиевой, Анжелики Алсаткиной, Ираиды Асхаевой, Алимы Цырендоржиевой, Татьяны Бадуевой, Екатерины Осиповой, Софьи Ли, Мэдэгмы Дандарон.



Также на выставке представлены дипломные работы студентов образовательных учреждений: колледжа традиционных искусств народов Забайкалья (с. Иволгинск), художественного отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского, кафедры декоративно-прикладного искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры.



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