В экспозиции будут представлены как изделия мастеров, так и дипломные работы студентов
С 19 февраля в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Мир гобелена Бурятии». Экспозиция в художественном музее имени Ц.С. Сампилова расскажет о развитии гобелена, как о цельном явлении в области декоративно-прикладного искусства, отражающем национальный колорит региона.
- Искусство гобелена обрело на бурятской земле самобытное звучание с появления первых произведений в 1970-х годах. Широкий диапазон тем и сюжетов включает яркие национальные образы, воспевающие красоты Бурятии… Следует подчеркнуть освоение бурятскими гобеленщицами ткачества из натурального конского и сарлычьего волоса и создание самобытных произведений, наделённых природной цветовой палитрой, ощущением тепла и плотности текстуры, - сообщает пресс-служба национального музея республики.
Произведения гобеленного искусства, представленные на выставке, несут индивидуальный авторский почерк и в тоже время объединены идеей национального колорита в искусстве. В экспозицию включены произведения из фондов нацмузея РБ, мастерских союза художников Бурятии, фондов Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов, а также авторских коллекций Тамары Тиминой, Солбона Ринчинова, Светланы Ринчиновой, Аллы Цыбиковой, Баярмы Дамбиевой, Татьяны Дашиевой, Риммы Доржиевой, Анжелики Алсаткиной, Ираиды Асхаевой, Алимы Цырендоржиевой, Татьяны Бадуевой, Екатерины Осиповой, Софьи Ли, Мэдэгмы Дандарон.
Также на выставке представлены дипломные работы студентов образовательных учреждений: колледжа традиционных искусств народов Забайкалья (с. Иволгинск), художественного отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского, кафедры декоративно-прикладного искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ откроется выставка «Мир гобелена Бурятии»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Хабаровске состоялись соревнования по греко-римской борьбе среди юниоров
Победители конкурса получат подарки и призы
В мероприятии приняли участие жители восьми районов республики
Сейчас самочка находится на карантине
Всего было поощрено 26 человек
Жители республики решат какие объекты должны быть отремонтированы в первую очередь
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг
У спортсменов 2 «золота» и 6 бронзовых наград
В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора
Социально значимыми авиаперевозками займётся единая дальневосточная авиакомпания
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
Будет проанализировано исполнение чиновниками своих обязанностей
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана