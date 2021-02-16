В Бурятии проведут голосование по благоустройству территорий

Жители республики решат какие объекты должны быть отремонтированы в первую очередь



В России с 26 апреля по 30 мая будет работать онлайн-платформа по голосованию за объекты благоустройства. Каждому региону на ней будет посвящена отдельная страница, где жители смогут сделать выбор – какую из территорий нужно благоустроить в первую очередь. В Бурятии голосование пройдёт по 21 району и 2 городским округам. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень для благоустройства на 2022 год, в том числе и по выбору дизайн-проекта.



Как сообщает пресс-служба минстроя РБ, главными преимуществами платформы станут доступность голосования, прозрачный выбор территорий, обмен данных с существующими региональными платформами. Процесс голосования будет доступен для жителей конкретного населённого пункта по месту их прописки.



- Работа платформы устроена следующим образом. После регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Также сайт будет иметь мобильную версию, для смартфонов и планшетов, доработка которой уже идёт, - рассказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии.



Напомним, что за время реализации проекта в 2017-2020 годах на территории Бурятии было благоустроено 227 общественных территорий, в том числе 7 территорий в Улан-Удэ: парк имени Д.Ж. Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодёжный», сквер за КДЦ «Заречный», сквер микрорайона Стеклозавод, площадь Славы и сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

