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Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России

Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев

С 12 по 14 февраля в Казани проходил чемпионат и первенства России среди юниоров и юниорок до 22 и до 24 лет по сумо. За медали соревнований боролись представители всех регионов страны, где развивается сумо.

Спортсменам Бурятии удалось завоевать четыре медали первенства. Среди юниоров до 22 лет серебряную медаль выиграл Сандан Гармаев в весовой категории до 77 кг. У юниоров до 24 лет лучшим в весовой категории до 77 кг стал Тумэн Бодиев. Второе место в весовой категории 115 кг занял Эрдэм Цыренжапов. Также Эрдэм Цыренжапов в абсолютном первенстве стал бронзовым призёром.

По итогам данных соревнований лучшие сумоисты попадут в состав сборной России для участия в чемпионате и первенстве Европы, которые состоятся в Казани в апреле 2021 года. В списке сборной страны числятся 3 спортсмена из Бурятии: Эрдэм Цыренжапов, Аюр Дондуков и Александр Банзаракцаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.
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