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Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой

Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой
Общество,  Фото:pixabay.com
С завода мужчина хотел взыскать 2 млн 

В июле 2020 года работник завода, принимая после смены душ, поскользнулся в душевой и упал.

В результате улан-удэнец получил сотрясение головного мозга с открытой внутричерепной раной. «В результате травмы утратил 30% трудоспособности, установлен диагноз тугоухость 3 степени справа, 1 степени слева», - отметили в суде.

Горожанин обратился в суд с иском о взыскании с завода компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей, ссылаясь на полученные в результате травмы болезнь, нравственные страдания и нарушение привычного уклада жизни.

- С учётом отсутствия вины ответчика, конкретных обстоятельств дела, физических страданий истца от полученных травм, длительности лечения истца, объёма и характера причиненных нравственных переживаний истца, степени утраты профессиональной трудоспособности, принципов разумности и справедливости, материального положения ответчика суд удовлетворил исковые требования частично: взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами.
суд
 
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