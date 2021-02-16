Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой

С завода мужчина хотел взыскать 2 млн



В июле 2020 года работник завода, принимая после смены душ, поскользнулся в душевой и упал.



В результате улан-удэнец получил сотрясение головного мозга с открытой внутричерепной раной. «В результате травмы утратил 30% трудоспособности, установлен диагноз тугоухость 3 степени справа, 1 степени слева», - отметили в суде.



Горожанин обратился в суд с иском о взыскании с завода компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей, ссылаясь на полученные в результате травмы болезнь, нравственные страдания и нарушение привычного уклада жизни.



- С учётом отсутствия вины ответчика, конкретных обстоятельств дела, физических страданий истца от полученных травм, длительности лечения истца, объёма и характера причиненных нравственных переживаний истца, степени утраты профессиональной трудоспособности, принципов разумности и справедливости, материального положения ответчика суд удовлетворил исковые требования частично: взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - сообщили в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.



Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами.

