В школе в Бурятии хранили крупу без документов

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Учреждению выдано предписание



В Барыкинской основной общеобразовательной школе Тарбагатайского района Бурятии Россельхознадзором выявлено нарушение правил закупки и хранения пищевых продуктов переработки зерна.



Учреждением закуплено и хранится около 6 кг крупы без маркировки и документов о качестве и безопасности пищевой продукции, что является нарушением.



Возбуждено административного дела по ст. 7.18 КоАП РФ, выдано предписание, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

