Продление режима работы кафе и ресторанов обсуждалось на оперштабе
В Бурятии хотят увеличить время работы кафе и ресторанов – позволить им работать до 00.00 - с соблюдением всех санитарных эпидемиологических требований.
Как сообщает источник «Байкал-Daily», предложение о продлении работы общепита до 00.00 часов прозвучало сегодня на заседании республиканского оперативного штаба и не встретило возражения со стороны ответственных лиц. Поручение по этому вопросу было отдано минпромторгу Бурятии.
Сейчас общепит в республике работает до 23 часов.
Ранее, в период с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, время работы кафе и ресторанов и других заведений общепита было продлено до 23:00. С учётом того, что заболеваемость коронавирусом держится на одном уровне, этот режим работы в середине января был принят на постоянной основе.
В Бурятии хотят увеличить время работы общепита
Общество, Фото:
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