В Бурятии завершился конкурс «Сагаалха – Богатство традиций»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В мероприятии приняли участие жители восьми районов республики



В Бурятии в преддверии нового года по восточному календарю прошёл республиканский онлайн-фото- и видеоконкурс «Сагаалха – Богатство традиций». В мероприятии приняли участие конкурсанты из 8 районов республики. Они соревновались в трёх номинациях: «Богатство традиции», «Благопожелание» и «Национальные костюмы».



- Выбрать лучшую работу оказалось непросто. Каждая работа отличалась оригинальностью, творческим подходом участников, - отметили в отделе социальной защиты населения по Закаменскому району. - Победители награждены дипломами и поощрены памятными подарками, участники – благодарственными письмами.



В итоге независимая комиссия определила победителей конкурса. Так, в номинации «Богатство традиции», которая предполагала приготовление и презентацию национальных блюд, три призовых места среди авторов видеороликов распределились следующим образом. Первое место безоговорочно завоевали «серебряные» волонтёры, участники ансамбля «Дэбэсэнэм» села Алцак Джидинского района. Второе место у коллектива ТОС «Харганаа» из села Дутулур Закаменского района. Замкнули тройку лидеров в этой номинации члены творческого коллектива «Цагаатайн гол» из села Цагатуй Джидинского района.



В номинации «Благопожелание», в которой видеоролик мог быть записан на русском или бурятском языке, первое место у «серебряных» волонтёров СДК «Улан-Еравна» из села Сосново-Озёрское Еравнинского района. Второе – у коллектива «Серебро Прибайкалья» из села Турунтаево Прибайкальского района. Третье место заняли волонтёры ТОС «Бадарал» села Зун-Мурино Тункинского района.



В онлайн-фотоконкурсе «Национальные костюмы» перовое место по праву заняли участники ансамбля «Сагай Сууряан» села Хуртага Закаменского района. Вторыми стали «серебряные» волонтёры села Енхор Джидинского района. Третье у волонтёров города Гусиноозёрск, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

