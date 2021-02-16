 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган

В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Они сами создали наряды с элементами бурятского костюма

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся концерт, посвящённый празднованию Сагаалгана.

Женщины пели, танцевали, разыгрывали на небольшие сценки и представили на суд зрителей наряды с обязательными элементами бурятского костюма.

В завершении мероприятия осуждённые поздравили всех присутствующих с праздником Белого месяца, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Сагаалган УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой
Улан-удэнец подал в суд на завод за падение в душевой
Общество, 16.02.2021
С завода мужчина хотел взыскать 2 млн
Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд
Во Владивостоке дело экс-ректора и его сына ушло в суд
Общество, 16.02.2021
Утверждено обвинительное заключение
В школе в Бурятии хранили крупу без документов
В школе в Бурятии хранили крупу без документов
Общество, 16.02.2021
Учреждению выдано предписание
В Бурятии хотят увеличить время работы общепита
В Бурятии хотят увеличить время работы общепита
Общество, 16.02.2021
Продление режима работы кафе и ресторанов обсуждалось на оперштабе
В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган
В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган
Общество, 16.02.2021
Они сами создали наряды с элементами бурятского костюма
В Иркутской области пёс-стажёр помог раскрыть преступление
Общество, 16.02.2021
Рекс привёл полицейских к дому грабителя
Ещё 100 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 100 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 16.02.2021
Ежесуточный прирост новых больных продолжает снижаться
В Улан-Удэ появилось пять улиц Боярская слобода
В Улан-Удэ появилось пять улиц Боярская слобода
Общество, 16.02.2021
В столице Бурятии присвоили названия пяти новым улицам и переулку
В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
Общество, 16.02.2021
Обучение проходило без отрыва от производства
Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Экс-мэр Улан-Удэ показал, как есть буузы в официальной обстановке
Общество, 16.02.2021
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»
В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
В Улан-Удэ в автобусах соблюдают масочный режим
Общество, 16.02.2021
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте
В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
Общество, 16.02.2021
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы
«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
Общество, 16.02.2021
К участию приглашаются все желающие
Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Общество, 16.02.2021
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^