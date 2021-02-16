В Улан-Удэ осуждённые женщины отметили Сагаалган

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Они сами создали наряды с элементами бурятского костюма



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся концерт, посвящённый празднованию Сагаалгана.



Женщины пели, танцевали, разыгрывали на небольшие сценки и представили на суд зрителей наряды с обязательными элементами бурятского костюма.



В завершении мероприятия осуждённые поздравили всех присутствующих с праздником Белого месяца, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





