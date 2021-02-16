В Иркутской области «чёрных» лесорубов поймали с поличным

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб составил более 500 тысяч рублей



Во время рейда 10 февраля оперативники застигли на месте незаконной рубки с поличным троих местных жителей, осуществлявших рубку деревьев в Братском районе Иркутской области.



По предварительной версии, подозреваемые в возрасте от 29 до 36 лет, двое из которых ранее судимые за кражу, заготовили и подготовили к транспортировке 32 кубометра древесины. Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.



В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции с места происшествия изъяли автомобиль «Урал», внедорожник, бензопилу, сортимент древесины породы «сосна». По месту проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяли автомобиль «КамАЗ», гружёный круглым лесом породы «сосна», а также документы на заготовку древесины для собственных нужд населения.



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело.



Фигуранты дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.



- В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по местам сбыта незаконно заготовленной древесины, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и соучастников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.