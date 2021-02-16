Забайкалка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу

Общество, Фото: федерация пауэрлифтинга Забайкальского края

Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг



В городе Тула с 10 по 15 февраля проходил чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине жим лёжа. Забайкальский край представили два спортсмена: Игорь Габриелян и Екатерина Полтева.



- Екатерина Полтева в весовой категории до 57 килограммов стала серебряным призёром соревнований, а Игорь Габриелян в упорной борьбе с серьёзными соперниками занял шестое место в весовой категории до 66 килограммов и вошёл в десятку сильнейших спортсменов страны, - рассказал тренер спортсменов Владимир Колтаков.



Всего в соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 54 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

