Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг
В городе Тула с 10 по 15 февраля проходил чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине жим лёжа. Забайкальский край представили два спортсмена: Игорь Габриелян и Екатерина Полтева.
- Екатерина Полтева в весовой категории до 57 килограммов стала серебряным призёром соревнований, а Игорь Габриелян в упорной борьбе с серьёзными соперниками занял шестое место в весовой категории до 66 килограммов и вошёл в десятку сильнейших спортсменов страны, - рассказал тренер спортсменов Владимир Колтаков.
Всего в соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 54 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкалка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике провели тренировки с подразделениями антитеррора
Социально значимыми авиаперевозками займётся единая дальневосточная авиакомпания
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
Также он должен выплатить штраф за невыплату зарплаты работникам
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов
Родственники силой поместили мужчину в топку котла
Консультационные пункты открыты в нескольких детсадах
Финансирование выделено из краевого бюджета