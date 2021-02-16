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Забайкалка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу

Забайкалка стала призёром чемпионата России по пауэрлифтингу
Общество,  Фото:федерация пауэрлифтинга Забайкальского края
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг

В городе Тула с 10 по 15 февраля проходил чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине жим лёжа. Забайкальский край представили два спортсмена: Игорь Габриелян и Екатерина Полтева.

- Екатерина Полтева в весовой категории до 57 килограммов стала серебряным призёром соревнований, а Игорь Габриелян в упорной борьбе с серьёзными соперниками занял шестое место в весовой категории до 66 килограммов и вошёл в десятку сильнейших спортсменов страны, - рассказал тренер спортсменов Владимир Колтаков.

Всего в соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 54 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край пауэрлифтинг спорт чемпионат России
 
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