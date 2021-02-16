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В Иркутской области пёс-стажёр помог раскрыть преступление

Общество, 
Рекс привёл полицейских к дому грабителя

В Ангарске Иркутской области в полицию поступило сообщение, что в продуктовом магазине в посёлке Мегет неизвестные украли товар.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-розыскной собакой. Рекс быстро взял след и привёл полицейских к дверям частного дома, в котором находился один из вероятных воров. Мужчина сознался в содеянном и рассказал о своём подельнике.

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний местный житель и его 26-летний знакомый, ранее судимый за имущественные преступления.

За грабёж возбуждено уголовное дело.

- Служебно-розыскная собака Рекс в настоящее время стажируется на службе в полиции. Это его первое раскрытое преступление. Кинологи отмечают активность и чуткий нюх будущей ищейки. В ближайшее время немецкой овчарке предстоит сдать экзамены, после чего он сможет заступить на службу в полицию Ангарска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


Иркутская область
 
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