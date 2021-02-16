Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов



С 11 по 13 февраля во Владимире прошло первенство России по спорту среди глухих. В соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров 18-20 лет приняли участие 44 спортсмена из 13 регионов.



Борцы Бурятии завоевали 5 медалей. Сергей Евтюгин выиграл золотую медаль в весовой категории 70 кг. Также «золото» завоевал Иван Максимов в весовой категории 61 кг.



Николай Берельтуев получил серебряную награду в весовой категории 125 кг. Третье место заняли Руслан Торпинкеев в весовой категории 65 кг и Георгий Гончаров в весовой категория 61 кг, сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.



Также победителями соревнований стали спортсмены из Дагестана, Якутии, Северной Осетии, Астраханской и Орловской областей.

