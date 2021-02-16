 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России

Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов

С 11 по 13 февраля во Владимире прошло первенство России по спорту среди глухих. В соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров 18-20 лет приняли участие 44 спортсмена из 13 регионов.

Борцы Бурятии завоевали 5 медалей. Сергей Евтюгин выиграл золотую медаль в весовой категории 70 кг. Также «золото» завоевал Иван Максимов в весовой категории 61 кг.

Николай Берельтуев получил серебряную награду в весовой категории 125 кг. Третье место заняли Руслан Торпинкеев в весовой категории 65 кг и Георгий Гончаров в весовой категория 61 кг, сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.

Также победителями соревнований стали спортсмены из Дагестана, Якутии, Северной Осетии, Астраханской и Орловской областей.
вольная борьба спорт первенство России Бурятия инваспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Японии нашли шлем монгольских завоевателей
В Японии нашли шлем монгольских завоевателей
Общество, 16.02.2021
Головной убор воина датируется периодом вторжения армии Хубилая
Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Борцы Бурятии выиграли 5 наград первенства России
Общество, 16.02.2021
«Золото» завоевали Сергей Евтюгин и Иван Максимов
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
Общество, 16.02.2021
В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
В Улан-Удэ ушёл из жизни талантливый дирижёр
Общество, 16.02.2021
Владимир Каличкин был художественным руководителем городского духового оркестра
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Сумоисты Бурятии завоевали 4 медали первенства России
Общество, 16.02.2021
Обладателями наград стали Тумэн Бодиев, Эрдэм Цыренжапов и Сандан Гармаев
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Дирекцию спортивных сооружений в Улан-Удэ возглавил экс-чемпион Европы
Общество, 16.02.2021
Григорий Панфилов также является многократным победителем и призёром чемпионатов и первенств РФ
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, 16.02.2021
Спортсмены пополнили «копилку» республики четырьмя медалями
На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год
На содержание лукодрома в Бурятии будет уходить 40 млн в год
Общество, 16.02.2021
Официальное открытие спортивного объекта пройдёт 19 февраля. ФОТО
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
На Первом канале рассказали историю онкобольной из Бурятии, проживающей в доме с плесенью
Общество, 16.02.2021
Женщина хочет получить новую квартиру, чтобы забрать детей от опекунов
Сын с отцом заживо сожгли забайкальца
Сын с отцом заживо сожгли забайкальца
Общество, 16.02.2021
Родственники силой поместили мужчину в топку котла
В Улан-Удэ родители детсадовцев могут получить консультации психологов
В Улан-Удэ родители детсадовцев могут получить консультации психологов
Общество, 16.02.2021
Консультационные пункты открыты в нескольких детсадах
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Забайкальских школьников накормят на 152 миллиона рублей
Общество, 16.02.2021
Финансирование выделено из краевого бюджета
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
В Улан-Удэ осуждённые женщины встали на лыжи
Общество, 16.02.2021
Женщин поддерживали болельщики
В Бурятии потеплеет до +5
В Бурятии потеплеет до +5
Общество, 16.02.2021
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^