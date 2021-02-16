Победители конкурса получат подарки и призы
Для жителей Бурятии и Иркутской области объявлен конкурс на лучшее название для нового всесезонного паровозного тура по Кругобайкальской железной дороге.
Участникам нужно предложить оригинальное и лаконичное словосочетание. Оно может быть связано с КБЖД, озером Байкал, достопримечательностями исторической магистрали. Название не должно повторять уже существующие «имена» паровозных туров в Сибири и других регионах страны.
Новый всесезонный туристический маршрут по КБЖД будет запущен этим летом. Везти пассажирские вагоны будет уникальный паровоз П-36 «Генерал». Подобных машин в рабочем состоянии осталось только 9 по всей стране. Этот экземпляр более 30 лет простоял в Иркутске на постаменте и был восстановлен. В течении двухдневного путешествия туристам представится возможность встретить рассвет на берегу Байкала, посетить Киркирейский комплекс, Итальянскую стенку, станцию Байкал, исток Ангары, старинный маяк, исторические здания КБЖД и дачу Валентина Распутина.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить на электронную почту pr@esrr.ru заявку на участие с пометкой «Конкурс Новый тур КБЖД», в письме предложить свой вариант названия и указать контактные данные для связи. Заявки будут приниматься до 19 марта.
Победителя ждут подарки и призы, главный из которых – сертификат на поездку по новому всесезонному туристическому маршруту. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
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Жители Байкальского региона дадут название паровозному туру
Общество, Фото:
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