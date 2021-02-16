В столице Бурятии присвоили названия пяти новым улицам и переулку
В Октябрьском районе Улан-Удэ появилось сразу пять новых улиц и один переулок. Так, в микрорайоне Таёжный появился переулок Верхний, а в микрорайоне Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода.
- Сведения о новых улицах внесли в государственный адресный реестр. Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего в прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в мкр. Светлый, улица Доблести в мкр. Верхняя Березовка, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в мкр. Светлый и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.
В Улан-Удэ появилось пять улиц Боярская слобода
Общество, Фото:
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