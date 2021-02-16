В столице Бурятии прошёл митинг, посвящённый годовщине вывода советских войск из Афганистана
15 февраля в Улан-Удэ на мемориальном комплексе «Ровесникам, ушедшим в бой» состоялся митинг, посвящённый 32-летию вывода советских войск из Афганистана. Акция началась с минуты молчания, после чего все присутствующие возложили цветы и венки к «Чёрному тюльпану» в память о погибших воинах-интернационалистах.
Почтить память воинов-афганцев пришли ветераны, родные и близкие погибших военнослужащих. Также в митинге приняли участие командующий общевойсковым объединением генерал-майор Валерий Солодчук, представители администрации города Улан-Удэ, юнармейцы и военнослужащие воинских частей Улан-Удэнского гарнизона.
- Генерал-майор Валерий Солодчук поздравил ветеранов-афганцев с годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Он отметил, что каждый воин с достоинством сражался за интересы своего Отечества, до конца отдав свой долг. Мы всегда будем помнить подвиги каждого бойца, которые навечно останутся в нашей памяти, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Улан-Удэ почтили память погибших воинов-интернационалистов
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