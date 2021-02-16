В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи

Обучение проходило без отрыва от производства



В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ закончились краткосрочные курсы профессиональной подготовки осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В профессиональном училище на территории исправительного учреждения профессию швеи освоили около 40 осуждённых. Половина из них проходили обучение в цехах без отрыва от производства.



По словам специалистов, получение образования в местах лишения свободы, не только способствует успешной ресоциализации осуждённых после освобождения, но и способствует снижению рецидивной преступности.