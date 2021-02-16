Обучение проходило без отрыва от производства
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ закончились краткосрочные курсы профессиональной подготовки осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В профессиональном училище на территории исправительного учреждения профессию швеи освоили около 40 осуждённых. Половина из них проходили обучение в цехах без отрыва от производства.
По словам специалистов, получение образования в местах лишения свободы, не только способствует успешной ресоциализации осуждённых после освобождения, но и способствует снижению рецидивной преступности.
В Бурятии около 40 осуждённых освоили профессию швеи
Общество, Фото:
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