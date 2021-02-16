В Забайкалье собираются запустить 34 воздушных маршрута

Социально значимыми авиаперевозками займётся единая дальневосточная авиакомпания



В Забайкалье утверждён план-график мероприятий по созданию Дальневосточной региональной авиакомпании, куда планируют включить 23 социально значимых маршрута внутри края, а также 11 межрегиональных направлений.



- В первую очередь, нам необходимо провести обследование авиационной инфраструктуры местных авиалиний для того, чтобы понять, какие инвестиции нам потребуются для приведения её в нормативное состояние. Это касается взлётно-посадочных полос, ограждений, систем световых сигнализаций и других технических средств обеспечения безопасности полётов. Завершить обследование, согласно плану-графику, предстоит до начала апреля, - рассказал глава регионального минстроя Денис Удод на оперативном совещании в правительстве края.



Напомним, единая авиакомпания на Дальнем Востоке будет создана на основе холдинговой структуры на базе авиакомпании «Аврора». Полёты планируется выполнять на воздушных судах российского производства. По словам полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, к перевозкам будут привлекать как самолёты, так и вертолёты.



В реестр социально значимых авиаперевозок авиакомпания «Аврора» предложила 23 маршрута внутри Забайкальского края: Краснокаменск, Красный Чикой, Газимурский Завод, Усугли-Юмурчен, Усугли Усть-Каренга, Кыра, Чара, Сретенск, Первомайский, Борзя, Балей, Нерчинск, Нерчинский Завод, Калга, Приаргунск, Могоча, Нижний Цасучей, Черемхово, Тупик, Моклакан, Средняя Олёкма, Вершино-Дарасунский, Шелопугино.



Что касается межрегиональных перевозок, то речь идёт о полётах в Улан-Удэ, Благовещенск, Иркутск, Магадан, Якутск, Красноярск, Братск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Южно-Сахалинск. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

