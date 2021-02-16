Читинцы выбирают имя для котёнка амурского леопарда

Общество, Фото: Читинский городской зоопарк

Сейчас самочка находится на карантине



Восьмимесячная самка леопарда прибыла в Читинский городской зоопарк через Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре. Администрацией зоопарка был объявлен конкурс на выбор клички для котёнка.



- Котёнок пока что находится в стадии адаптации. Сидит в своей перевозной клетке, не выходит, но шипит при посторонних звуках. Из-за сильных морозов девочка находится в тёплом, затемнённом, почти бесшумном помещении. Остро реагирует даже на громкие звуки, поэтому очень её бережём. Сегодня уже немного пыталась играть с пером – это хороший знак. Но знатоки-зоологи сообщили, что такое адаптационное поведение может длиться трое-четверо суток, - рассказала менеджер по социально-культурному досугу зоопарка Екатерина Портнягина.



Сейчас котёнок находится на карантине, который продлится 30 дней. Затем его переведут в вольер на территории зоопарка, где горожане смогут с ним познакомиться.



- Так как планируется реконструкция зоопарка и зоопитомника «Амодово», при успешном её проведении наш леопард и все крупные животные переедут в соответствующие нормам вольеры в Амодово, - добавила менеджер.



Жители Читы присылали варианты кличек для леопарда на электронную почту зоопарка до 16 февраля включительно. Победителя объявят 17 февраля и вручат приз, сообщает управление информационных коммуникаций.

