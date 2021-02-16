Сейчас самочка находится на карантине
Восьмимесячная самка леопарда прибыла в Читинский городской зоопарк через Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре. Администрацией зоопарка был объявлен конкурс на выбор клички для котёнка.
- Котёнок пока что находится в стадии адаптации. Сидит в своей перевозной клетке, не выходит, но шипит при посторонних звуках. Из-за сильных морозов девочка находится в тёплом, затемнённом, почти бесшумном помещении. Остро реагирует даже на громкие звуки, поэтому очень её бережём. Сегодня уже немного пыталась играть с пером – это хороший знак. Но знатоки-зоологи сообщили, что такое адаптационное поведение может длиться трое-четверо суток, - рассказала менеджер по социально-культурному досугу зоопарка Екатерина Портнягина.
Сейчас котёнок находится на карантине, который продлится 30 дней. Затем его переведут в вольер на территории зоопарка, где горожане смогут с ним познакомиться.
- Так как планируется реконструкция зоопарка и зоопитомника «Амодово», при успешном её проведении наш леопард и все крупные животные переедут в соответствующие нормам вольеры в Амодово, - добавила менеджер.
Жители Читы присылали варианты кличек для леопарда на электронную почту зоопарка до 16 февраля включительно. Победителя объявят 17 февраля и вручат приз, сообщает управление информационных коммуникаций.
Читинцы выбирают имя для котёнка амурского леопарда
Общество, Фото:
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