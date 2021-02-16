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В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона

В Забайкалье парень незаконно нарубил дров на полмиллиона
Общество,  Фото:pixabay.com
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы

В полицию поступило сообщение из участкового лесничества об обнаружении в пяти километрах от города Борзя Забайкальского края незаконной рубки 28 сосен. На место происшествия выехали оперативники, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Во время осмотра места происшествия обнаружена рубка ещё 47 сосен. Сумма ущерба составила 566 506 рублей. По данному факту следователем уголовное дело.

В дальнейшем полицейские задержали 18-летнего местного жителя, который, не имея соответствующих документов, в течение месяца незаконно заготовил 75 деревьев породы сосна. Древесину молодой человек распиливал на дрова и продавал местным жителям. Вырученные деньги тратил на личные нужды. По месту его жительства изъята бензопила и грузовая машина «ГАЗель».

Подозреваемый на допросе сознался в преступлении. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За незаконную рубку лесных насаждений, совершённую в особо крупном размере парню грозит штраф до трёх миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.
черные лесорубы Забайкальский край
 
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