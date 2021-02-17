В Аге пройдёт первенство по хоккею памяти Алдара Цыденжапова

Посмотреть на соревнования в прямом эфире смогут все желающие



21 февраля состоится первенство городского округа «Посёлок Агинское» по хоккею с шайбой среди школьников на призы памяти Героя России Алдара Цыденжапова, сообщает пресс-служба администрации посёлка.



В этом году первенство пройдёт в 11-й раз. В играх примут участие четыре команды Агинского Бурятского округа. Встречи проведут на двух хоккейных площадках: в спортивно-досуговом центре «Олимп» и в Агинской средней школе №1.



Торжественные церемонии открытия и закрытия первенства все желающие смогут увидеть в прямом эфире в инстаграм-аккаунте поселковой администрации в 12:00 и в 16:00 по местному времени. Финальная игра первенства начнётся в 14:00.



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