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В Аге пройдёт первенство по хоккею памяти Алдара Цыденжапова

В Аге пройдёт первенство по хоккею памяти Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:pixabay.com
Посмотреть на соревнования в прямом эфире смогут все желающие

21 февраля состоится первенство городского округа «Посёлок Агинское» по хоккею с шайбой среди школьников на призы памяти Героя России Алдара Цыденжапова, сообщает пресс-служба администрации посёлка.

В этом году первенство пройдёт в 11-й раз. В играх примут участие четыре команды Агинского Бурятского округа. Встречи проведут на двух хоккейных площадках: в спортивно-досуговом центре «Олимп» и в Агинской средней школе №1.

Торжественные церемонии открытия и закрытия первенства все желающие смогут увидеть в прямом эфире в инстаграм-аккаунте поселковой администрации в 12:00 и в 16:00 по местному времени. Финальная игра первенства начнётся в 14:00.

Возрастное ограничение 0+
Агинский Бурятский округ Агинское спорт хоккей первенство дети школа
 
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