«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье

Программа соревнований:

В этом году 74 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике.













Возрастное ограничение 0+

«Лыжня России - 2021» в Улан-Удэ состоятся 21 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке.В соревнованиях «Лыжня России-2021» могут участвовать жители Улан-Удэ и Бурятии без ограничений по возрасту. Участники в составе команды допускаются при наличии заявки с допуском врача и подписи ответственного лица организации. «Личники» до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье, сообщает управление по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.2021 м – массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.10:00 – 12:50 – Регистрация и распределение участников по стартам;13:00 – Парад открытия;13:20 – Старт школьники: юноши и девушки до 17 лет;13:50 – Старт взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше;14:20 – Старт 5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;14:50 – Старт 10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше;15:30 – Церемония награждения победителей после окончания каждого забега, закрытие.Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможно изменение в день проведения соревнований.Награждение победителей будет проходить после окончания каждого забега. Победителей «Лыжни России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы министерства спорта Российской Федерации.Мандатная комиссия начнёт работу 21 февраля с 10 часов в «Зорьке». Участники и коллективы представляют в комиссию именную письменную заявку за 1,5 часа до старта, с допуском врача. Участники в личном зачёте подают письменную заявку. При наличии участники представляют договор (оригинал) о страховании.