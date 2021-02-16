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«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье

«Лыжня России» в Улан-Удэ состоится в воскресенье
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
К участию приглашаются все желающие

«Лыжня России - 2021» в Улан-Удэ состоятся 21 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке.

В соревнованиях «Лыжня России-2021» могут участвовать жители Улан-Удэ и Бурятии без ограничений по возрасту. Участники в составе команды допускаются при наличии заявки с допуском врача и подписи ответственного лица организации. «Личники» до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье, сообщает управление по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.

Дистанции соревнований пройдут в следующих категориях:

2021 м – массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);
5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;
10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.

Программа соревнований:

10:00 – 12:50 – Регистрация и распределение участников по стартам;
13:00 – Парад открытия;
13:20 – Старт школьники: юноши и девушки до 17 лет;
13:50 – Старт взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше;
14:20 – Старт 5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;
14:50 – Старт 10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше;
15:30 – Церемония награждения победителей после окончания каждого забега, закрытие.

Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможно изменение в день проведения соревнований.

Награждение победителей будет проходить после окончания каждого забега. Победителей «Лыжни России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы министерства спорта Российской Федерации.

Мандатная комиссия начнёт работу 21 февраля с 10 часов в «Зорьке». Участники и коллективы представляют в комиссию именную письменную заявку за 1,5 часа до старта, с допуском врача. Участники в личном зачёте подают письменную заявку. При наличии участники представляют договор (оригинал) о страховании.

В этом году 74 региона Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном празднике.



Возрастное ограничение 0+
лыжный спорт
 
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