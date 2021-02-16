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Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске

Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске
Общество,  Фото:из архива
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24

Житель Улан-Удэ хотел взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда в 1 млн рублей после полученных травм в результате происшествия в аэропорту Нижнеангарска.

Как сообщал «Байкал-Daily», пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Самолёт прилетел в Нижнеангарск из Улан-Удэ. В результате ЧП погибли двое пилотов. Семь человек получили ранения. Всего были спасены 42 взрослых и один ребёнок.

В июле 2019 года причиной авиакатастрофы назвали отказ левого двигателя.

В результате аварийной посадки воздушного судна улан-удэнец получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. Мужчина обратился в суд иском о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда, указав, что в связи с полученными травмами проходил длительное лечение, перенёс оперативное вмешательство.

Горожанина беспокоит повреждённая нога, и он, имея на иждивении двоих детей 17 лет и 9 лет, не может работать в прежней должности водителя. Пояснил, что до настоящего времени ему снятся кошмары, перенесённая авиакатастрофа.

Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена.

Исковые требования жителя Улан-Удэ к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.


Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами.
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