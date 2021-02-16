Улан-удэнец хотел отсудить 1 млн после авиакатастрофы в Нижнеангарске





В июле 2019 года причиной авиакатастрофы назвали отказ левого двигателя.



В результате аварийной посадки воздушного судна улан-удэнец получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. Мужчина обратился в суд иском о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда, указав, что в связи с полученными травмами проходил длительное лечение, перенёс оперативное вмешательство.



Горожанина беспокоит повреждённая нога, и он, имея на иждивении двоих детей 17 лет и 9 лет, не может работать в прежней должности водителя. Пояснил, что до настоящего времени ему снятся кошмары, перенесённая авиакатастрофа.



Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена.



Исковые требования жителя Улан-Удэ к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.





Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами.

