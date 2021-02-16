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Жителям Иркутской области вручены госнаграды и награды региона

Жителям Иркутской области вручены госнаграды и награды региона
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Всего было поощрено 26 человек

15 февраля в правительстве Иркутской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград региона. Губернатор Игорь Кобзев вручил медали, благодарственные письма, грамоты, а также присвоил почётные звания 26 жителям региона.

- Сегодня мы чествуем людей, чей вклад во многие сферы жизни в регионе по достоинству отмечен высокими государственными наградами и наградами Иркутской области. Все присутствующие в этом зале добились значительных результатов в деле, которому посвятили свою жизнь. Эти достижения заслуживают самого широкого общественного признания,- подчеркнул глава региона.

Указом президента РФ за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания награждены работники Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён заместитель начальника цеха Алексей Абдуллаев, почётное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присвоено ведущему инженеру РТС Юрию Кошелю.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, заслуги в области энергетики медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены машинист Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ Людмила Кунгурцева и электрослесарь Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Фёдоров. Почётное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено электромонтёру Ново-Иркутской ТЭЦ Анатолию Козыреву.

Министром строительства РФ за высокий профессионализм, значительный вклад в ликвидацию последствий паводка в Иркутской области благодарственным письмом отмечен заместитель председателя правительства Иркутской области Евгений Левченко.

За заслуги в развитии культуры и искусства, в воспитании и подготовке творческих кадров указом губернатора почётное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» присвоено директору Иркутского дома литераторов Юрию Баранову, преподавателю Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена Надежде Васильевой, артисту театра кукол, ведущему мастеру сцены Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Тамаре Гуринович.

За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, за успешное решение вопросов, социально значимых для жителей Иркутской области, почётной грамотой губернатора награждена уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова.

Также был отмечен особый вклад волонтёров, которые работали в сложных условиях ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса. Шестнадцать добровольцев были поощрены благодарственными письмами президента РФ за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии СOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область награждение
 
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