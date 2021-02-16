Неудобства связаны со строительными работами
В связи со строительством автомобильной дороги на участке от 102 до 118 микрорайона Улан-Удэ с 18 по 28 февраля будет изменена схема движения автобусов маршрута № 80.
- Автобусы этого маршрута будут следовать в объезд закрытого для движения участка от 102 до 118 мкр. согласно прилагаемой схеме, - сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута №80
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обучение проходило без отрыва от производства
Своеобразный мастер-класс он назвал «лайхфаком от Голкова»
Состоялся очередной рейд на соблюдение масочного режима в общественном транспорте
«Чёрному» лесорубу грозит лишение свободы
К участию приглашаются все желающие
Мужчина получил травмы в результате аварийной посадки самолёта Ан-24
Неудобства связаны со строительными работами
Мужчина нашёл оружие в доме у умершего отца
Нападение произошло в конце января
Нарушение выявила проверка Роспотребнадзора
Заседание состоялось в прокуратуре
Мужчина неоднократно судим
Водитель нецензурно выражался в адрес женщины
Мужчина отказался садиться в служебный автомобиль
Таковы данные службы исследований hh.ru