В Улан-Удэ временно изменится схема движения маршрута №80

Неудобства связаны со строительными работами



В связи со строительством автомобильной дороги на участке от 102 до 118 микрорайона Улан-Удэ с 18 по 28 февраля будет изменена схема движения автобусов маршрута № 80.



- Автобусы этого маршрута будут следовать в объезд закрытого для движения участка от 102 до 118 мкр. согласно прилагаемой схеме, - сообщили в пресс-службе мэрии.

