Житель Бурятии добровольно сдал ружьё

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина нашёл оружие в доме у умершего отца



Гладкоствольное ружье 1964 года выпуска житель Хоринского района Бурятии добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по республике.



Заявитель рассказал, что нашёл оружие при уборке дома отца, который умер 13 лет назад. Мужчина вспомнил, что отец раньше охотился и ружье ИЖ-18 16 калибра приобрёл в оружейном магазине.



- Мужчина сам является владельцем оружия и знает, какая ответственность грозит за его незаконное хранение. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения в размере нескольких тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



В управлении напоминают, что по закону в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.

