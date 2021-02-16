Мужчина нашёл оружие в доме у умершего отца
Гладкоствольное ружье 1964 года выпуска житель Хоринского района Бурятии добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по республике.
Заявитель рассказал, что нашёл оружие при уборке дома отца, который умер 13 лет назад. Мужчина вспомнил, что отец раньше охотился и ружье ИЖ-18 16 калибра приобрёл в оружейном магазине.
- Мужчина сам является владельцем оружия и знает, какая ответственность грозит за его незаконное хранение. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения в размере нескольких тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В управлении напоминают, что по закону в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.
Житель Бурятии добровольно сдал ружьё
Общество, Фото:
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