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В Улан-Удэ магазин оштрафовали за отсутствие обеззараживателей

В Улан-Удэ магазин оштрафовали за отсутствие обеззараживателей
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявила проверка Роспотребнадзора

В ноябре 2020 года при проверке магазина управлением Роспотребнадзора по Бурятии было обнаружено, что в помещениях магазина отсутствует в надлежащем количестве оборудование для обеззараживания воздуха.

- В судебном заседании управляющая магазином не оспаривала выявленный факт, вину признала и пояснила, что в настоящее время выявленные нарушения полностью устранены, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.

Постановлением суда управляющая магазином признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. С учётом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.


Роспотребнадзор
 
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