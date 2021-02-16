В Улан-Удэ магазин оштрафовали за отсутствие обеззараживателей

Нарушение выявила проверка Роспотребнадзора



В ноябре 2020 года при проверке магазина управлением Роспотребнадзора по Бурятии было обнаружено, что в помещениях магазина отсутствует в надлежащем количестве оборудование для обеззараживания воздуха.



- В судебном заседании управляющая магазином не оспаривала выявленный факт, вину признала и пояснила, что в настоящее время выявленные нарушения полностью устранены, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.



Постановлением суда управляющая магазином признана виновной в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. С учётом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу.





