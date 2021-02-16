Заседание состоялось в прокуратуре
В прокуратуре республике под председательством заместителя прокурора Бурятии Светланы Козловой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики подростковой преступности, а также преступлений, совершаемых в отношении детей.
В состав рабочей группы вошли уполномоченный по правам ребёнка в республике, представители правоохранительных органов, органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Участники совещания подвели итоги работы за 2020 год, обсудили вопросы исполнения законодательства, направленного на раннее выявление детей, находящихся в социально опасном положении ввиду злоупотребления их родителями спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами. Обсудили результаты проверки антинаркотической комиссии в по профилактике детской наркомании, противодействию потреблению наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.
Также собравшиеся проанализировали состояние работы правоохранительных органов и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Октябрьского района Улан-Удэ и Тарбагатайского района по предупреждению подростковой преступности.
По итогам обсуждения запланированы мероприятия по совершенствованию механизма оперативного взаимодействия субъектов профилактики, снижению уровня подростковой преступности и преступлений в отношении детей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии проанализировали преступления подростков и против них
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