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В Бурятии проанализировали преступления подростков и против них

В Бурятии проанализировали преступления подростков и против них
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Заседание состоялось в прокуратуре

В прокуратуре республике под председательством заместителя прокурора Бурятии Светланы Козловой состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики подростковой преступности, а также преступлений, совершаемых в отношении детей.

В состав рабочей группы вошли уполномоченный по правам ребёнка в республике, представители правоохранительных органов, органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Участники совещания подвели итоги работы за 2020 год, обсудили вопросы исполнения законодательства, направленного на раннее выявление детей, находящихся в социально опасном положении ввиду злоупотребления их родителями спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами. Обсудили результаты проверки антинаркотической комиссии в по профилактике детской наркомании, противодействию потреблению наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними.

Также собравшиеся проанализировали состояние работы правоохранительных органов и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Октябрьского района Улан-Удэ и Тарбагатайского района по предупреждению подростковой преступности.

По итогам обсуждения запланированы мероприятия по совершенствованию механизма оперативного взаимодействия субъектов профилактики, снижению уровня подростковой преступности и преступлений в отношении детей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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