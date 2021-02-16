В Бурятии водитель получил срок за «пьяную» езду

Мужчина неоднократно судим
Ранее судимый жителя Кижингинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.
В судебном заседании установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, будучи судимый за аналогичное преступление, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Хоринский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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