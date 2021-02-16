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Улан-удэнца арестовали на двое суток за неповиновение росгвардейцам

Улан-удэнца арестовали на двое суток за неповиновение росгвардейцам
Общество,  Фото:из архива
Мужчина отказался садиться в служебный автомобиль

31 января житель Улан-Удэ пришёл к своей бывшей сожительнице, чтобы увидеть сына. Женщина не разрешила ему повидаться с сыном и вызвала полицию.

На требование сотрудников Росгвардии пройти в служебную машину для доставления в отдел полиции, чтобы разобраться в нарушении общественного порядка, горожанин заявил отказ. Мужчина выражался нецензурной бранью, толкался, хватался за форменное обмундирование и двери служебного автомобиля.

В судебном заседании мужчина свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, извинился перед правоохранителями, обещал впредь не допускать нарушений. Пояснил, что не захотел ехать в отдел полиции, потому что был нетрезв.

- Постановлением Железнодорожного районного суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 2 суток, - сообщает пресс-служба суда.

Постановление вступило в законную силу.
суд приговор
 
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