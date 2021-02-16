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Жители Бурятии в рабочее время отвлекаются на чтение новостей

Жители Бурятии в рабочее время отвлекаются на чтение новостей
Общество,  Фото:pixabay.com
Таковы данные службы исследований hh.ru

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди соискателей из Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, сколько времени они тратят на выполнение своих задач в течение рабочего дня, и на что могут отвлекаться.

Самым популярным отвлекающим фактором оказалось неформальное общение с коллегами, большая часть работающих соискателей региона (35%) признались, что могут отвлечься именно на это занятие. В целом по стране показатель ещё выше – 39%. Выше всего доля таких респондентов заняты в научно-образовательной и банковской сферах (50% и 48% соответственно).

Ещё 33% жителей Дальнего Востока читают новости в течение рабочего дня: больше всего эта доля среди представителей юридической сферы (57%). Просматривают социальные сети 23% опрошенных, чаще остальных на социальные сети отвлекаются респонденты профессиональной сферы «Искусство, масс-медиа».

21% участников опроса из Дальневосточного ФО заявили, что ни на что не отвлекаются в течение рабочего дня. В целом по стране так ответили 22% опрошенных: выше всего доля таких респондентов в банковской сфере (37%), а также в сфере медицины и фармацевтики (30%).

- Интересно, что среди тех, кто тратит на работу 91-100% времени, доля женщин большем, чем среди мужчин. Также, чем моложе соискатель, тем вероятнее он тратит на работу меньше времени, чем более возрастные сотрудники, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

В целом за прошедший год стали работать больше 58% работающих соискателей, принявших участие в опросе. 18% стали работать меньше, а для 19% ничего не поменялось в этом плане. Выше всего доля тех, кто утверждает, что стал работать больше — среди представителей сферы добычи сырья (73%) и HR-сферы (72%). 41% работников туристической сферы, напротив, стали за этот год работать меньше.


исследования
 
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