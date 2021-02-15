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Бурятия оказалась на 34 месте в рейтинге по доступности бензина

Бурятия оказалась на 34 месте в рейтинге по доступности бензина
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители республики могут позволить себе 815 литров бензина в месяц за среднюю зарплату

РИА Новости составило рейтинг доступности бензина для населения в регионах России.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на среднемесячные зарплаты жители разных регионов, и составили рейтинг по доступности топлива.

- Его создали на основе ранжирования субъектов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем горючего определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2021 года, - говорится в материала РИА Новости.

Бурятия в рейтинге заняла 34 место. В середине января 2021 года литр бензина марки АИ-92 стоил 43,93 рубля. 815 литров бензина АИ-92 в месяц можно купить на среднюю зарплату в регионе. За год цена на топливо в республике понялась на 3,4%.

- Как считают эксперты, сравнительно небольшой рост обусловлен действием демпферного механизма, сглаживавшего ценовые колебания в периоды резких перепадов нефтяных котировок. Вместе с тем, существенные различия в уровне цен и их динамике в различных регионах сохранились. Как показало исследование, в январе 2021 года разница между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 в регионах составила около 33%, - пишет издание.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там за среднемесячную зарплату местные жители могут позволить себе 2155 литров бензина. Хуже всего дела обстоят в Дагестане: за среднюю зарплату жителям региона доступно 560 литров бензина в месяц. 

Как сообщал «Байкал-Daily», также «РИА Новости» составили рейтинг качества жизни регионов. В нём Бурятия заняла 81 место среди 85 субъектов.

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