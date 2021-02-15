Жителям Бурятии предлагают оставить «Культслед»

Жителей региона приглашают участвовать в конкурсе идей новых достопримечательностей России
В России стартовал всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культслед». Подать заявку может каждый житель страны не зависимо от возраста и профессии, кто неравнодушен к истории своего родного края. Идея проекта – помочь людям оставить свой след, развивать культурную среду в регионах и увековечить память о незаслуженно забытых людях.
Конкурс проходит в несколько этапов. Первый — приём заявок до 20 марта и общероссийское онлайн-голосование на сайте https://kultsled.ru/. Следующий этап — отбор идей экспертами, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших арт-проектов будут воплощать уже профессиональные художники на конкурсной основе.
Главными критериями для жюри станут оригинальность задумки и её связь с локальной спецификой.
В 2021 году конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след» организованный фондом «Живая классика» проходит в четвёртый раз. За время существования конкурса в регионах было установлено 14 новых арт-объектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
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