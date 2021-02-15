В Улан-Удэ отремонтировали семь остановок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также в городе установили более двух тысяч дорожных знаков



На дорогах Улан-Удэ за прошедший год было нанесено около 38 тысяч квадратных метров дорожной разметки, установлено искусственных дорожных неровностей более чем на 1000 кв. м. и порядка 2,5 тысяч дорожных знаков, сообщили в пресс-службе мэрии.



Разметку из термопластика нанесли на пешеходных переходах, стоп-линиях и осевых линиях дорог в оживлённых местах города. На дорогах, где ходит меньше пешеходов, была нанесена разметка дорожной краской.



- Термопластиковая разметка обладает шумовым эффектом и светотехническим свойством. Также термопластик зарекомендовал себя как более износостойкий, чем дорожная краска. Гарантийный срок эксплуатации у разметки из краски составляет не менее трёх месяцев, а у дорожной разметки из термопластика - не менее полугода, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.



Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах установили 2,5 тысячи дорожных знаков и более 1000 кв.м «лежачих полицейских».



Также в прошлом году в Улан-Удэ отремонтировали семь остановок для общественного транспорта. В ходе ремонта дорожники полностью заменили старый слой асфальта остановочных карманов. На ремонт всех остановок было выделено около 1 млн 458 тысяч рублей.



Обновили остановку «Плодово-ягодная станция» в направлении движения от ул. Блинова к ул. Николая Петрова, «Площадь Комсомольская» по проспекту 50-летия Октября, остановку на ул. Туполева,19, по ул. Магистральная, остановку «Мунгонова», остановку по ул. Комсомольская «Городской шахматный клуб» и ДК «Савва» в микрорайоне Мясокомбинат.



- До этого остановочные карманы не соответствовали требованию ГОСТ. Проведённые работы позволили привести их в нормативное соответствие, - отметил Павел Малых.



В прошлом году проводился и ямочный ремонт - дорожники заделали 18,5 тысяч кв.м. ям и выбоин.



- Работы проводились на участках дорог, по которым не проводился плановый ремонт по нацпроекту и которые не находятся на послеремонтных гарантиях. На всех других дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, где были дефекты, ямочный ремонт проводился. Дефектами считаются ямы и выбоины размером больше 0,5 кв. м., - заключил Павел Малых.

