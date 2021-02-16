Направления будут выписывать с 17 февраля
На этой неделе в Иркутской области начнётся вакцинация от COVID-19 призывников. Направления будущим солдатам будут выписывать с 17 февраля. Иммунизация призывников будет проводиться в прививочных кабинетах поликлиник, а не в призывных пунктах ввиду особых условий хранения вакцины. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал министр здравоохранения региона Яков Сандаков.
Всего на сегодняшний день в Иркутской области вакцинировано около 29 тысяч человек, из них более шести тысяч – люди старше 60 лет. Напомним, 13 февраля в регион поступило 13230 доз вакцины. Таким образом получено более 56 тысяч доз. Действует 62 прививочных пункта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
По оперативной информации, на утро 15 февраля подтверждённых случаев инфицирования в Иркутской области 52775 человека (+246). В том числе: госпитализировано 1874 (+38), выздоровело 48271 (+187), умерло 1792 (+7).
В Иркутской области стартует вакцинация призывников
Общество, Фото:
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