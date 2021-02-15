В Улан-Удэ студенты топором взломали терминал с двумя тысячами рублей

Позже они приобрели продукты и алкоголь, рассчитавшись с помощью услуги «мобильный банк» сим-карты украденного телефона. После чего молодые люди арендовали квартиру в Октябрьском районе и стали распивать алкоголь.





В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что молодые люди ранее не судимы. Младший из них учится на четвёрном курсе одного из учебных заведений Улан-Удэ, старший – нигде не учится, официально не трудоустроен.





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27 ноября в полицию поступило заявление о краже платёжного терминала из продуктового магазина по улице Бабушкина в Улан-Удэ. Полицейскими задержаны двое уроженцев республики Тува 19 и 21 лет.В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к другим преступлениям в Железнодорожном районе Улан-Удэ.Так, ночью 24 ноября молодые люди находясь на улице Гагарина увидели, что проходящая мимо девушка оступилась и упала. Они подошли к ней и помогли встать. Один из преступников украл выпавший у девушки сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, второй вынул сим-карту и поставил её в свой гаджет. Сотовый телефон молодые люди продали за три тысячи рублей.Во время застолья они решили совершить ещё одно имущественное преступление. Вызвав грузовое такси и представившись мастерами по наладке оборудования, они попросили водителя проехать забрать неисправный терминал на ремонт. Подъехав к магазину, парни зашли в тамбур, отключили терминал, погрузили его на транспортное средство и скрылись. Украденное они транспортировали в частный сектор, где с помощью топора взломали его и похитили находящиеся в терминале две тысячи рублей. Ущерб составил 22 тысячи рублей.Возбуждены три уголовных дела. Следствие продолжается.