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В Улан-Удэ студенты топором взломали терминал с двумя тысячами рублей

В Улан-Удэ студенты топором взломали терминал с двумя тысячами рублей
Общество,  Фото:screenshot
Помимо этого, уроженцы Тувы украли телефон у девушки

27 ноября в полицию поступило заявление о краже платёжного терминала из продуктового магазина по улице Бабушкина в Улан-Удэ. Полицейскими задержаны двое уроженцев республики Тува 19 и 21 лет.

В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к другим преступлениям в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

Так, ночью 24 ноября молодые люди находясь на улице Гагарина увидели, что проходящая мимо девушка оступилась и упала. Они подошли к ней и помогли встать. Один из преступников украл выпавший у девушки сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, второй вынул сим-карту и поставил её в свой гаджет. Сотовый телефон молодые люди продали за три тысячи рублей.

Позже они приобрели продукты и алкоголь, рассчитавшись с помощью услуги «мобильный банк» сим-карты украденного телефона. После чего молодые люди арендовали квартиру в Октябрьском районе и стали распивать алкоголь.

Во время застолья они решили совершить ещё одно имущественное преступление. Вызвав грузовое такси и представившись мастерами по наладке оборудования, они попросили водителя проехать забрать неисправный терминал на ремонт. Подъехав к магазину, парни зашли в тамбур, отключили терминал, погрузили его на транспортное средство и скрылись. Украденное они транспортировали в частный сектор, где с помощью топора взломали его и похитили находящиеся в терминале две тысячи рублей. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Возбуждены три уголовных дела. Следствие продолжается.

В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что молодые люди ранее не судимы. Младший из них учится на четвёрном курсе одного из учебных заведений Улан-Удэ, старший – нигде не учится, официально не трудоустроен.



кража Тува
 
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