Атлеты посоревнуются в классическом троеборье
С 27 по 28 февраля в Тулуне пройдёт турнир Иркутской области по паузрлифтингу. В классическом троеборье будут соревноваться юноши и девушки 2003-2008 годов рождения. Соревнования проводятся на территории центра досуга «Сибирь».
В областном турнире примут участие спортсмены в весовых категориях у девушек: 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг и свыше 63 кг. У юношей: 48 кг, 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, свыше 93 кг.
Победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Также кубки, ценные призы и грамоты получат победители абсолютного и командного зачётов.
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В Иркутской области состоится турнир по пауэрлифтингу
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